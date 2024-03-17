США и Катар настроены добиться перемирия в Газе сроком не менее шести недель

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна Салманом бен Хамадом Аль Халифой в Манаме обсудили усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа сроком как минимум на шесть недель в рамках соглашения об освобождении заложников.
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Отмечается, что Блинкен пообещал продолжать тесное сотрудничество с региональными и международными партнерами для содействия спокойствию во время священного месяца Рамазан и подготовки к постконфликтному этапу.
Стороны также обсудили нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море и подтвердили свою общую приверженность международному праву и свободе судоходства.
Отметим, что