США и Катар настроены добиться перемирия в Газе сроком не менее шести недель

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна Салманом бен Хамадом Аль Халифой в Манаме обсудили усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа сроком как минимум на шесть недель в рамках со

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна Салманом бен Хамадом Аль Халифой в Манаме обсудили усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа сроком как минимум на шесть недель в рамках соглашения об освобождении заложников.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Отмечается, что Блинкен пообещал продолжать тесное сотрудничество с региональными и международными партнерами для содействия спокойствию во время священного месяца Рамазан и подготовки к постконфликтному этапу.

Стороны также обсудили нападения хуситов на коммерческие суда в Красном море и подтвердили свою общую приверженность международному праву и свободе судоходства.

Отметим, что