Баку. 14 января. REPORT.AZ/ США и Катар договорились наращивать сотрудничество по итогам прошедшего заседания Стратегического диалога.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в госдепе.

"Соединенные Штаты и Катар подчеркивают важность их постоянного партнерства, которое отвечает интересам обеих стран, а также безопасности и процветанию региона Персидского залива", - говорится в распространенном заявлении госдепа.

Отмечается, что "стратегический диалог подчеркивает приверженность Катара и Соединенных Штатов расширять сотрудничество в областях, которые обеспечивают наибольшую взаимную и практическую выгоду".

"Катар и Соединенные Штаты по-прежнему привержены диалогу и долгосрочному сотрудничеству по политическим вопросам, консолидации современных средств обороны, борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом во всех его формах, противодействию финансированию терроризма, расширению партнерства в области торговли и инвестиций и расширению сотрудничества в области образования и культуры", - говорится в комментарии по итогам заседания.

Стороны договорились провести первое заседание рабочей группы в апреле 2019 года. Следующее заседание Стратегического диалога запланировано на 2020 год в Вашингтоне.