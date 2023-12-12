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США и Канада расширили санкции в отношении России

США и Канада расширили санкции в отношении России США и Канада расширили санкционные списки в отношении России.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 19:45
США и Канада расширили санкции в отношении России

США и Канада расширили санкционные списки в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минфине Соединенных Штатов и МИД Канады.

Так, США добавили в санкционный список по РФ десятки физических и юридических лиц. Сообщается, что в список включены граждане России, а также российский Экспобанк, российская золотодобывающая компания Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов.

А Канада включила в российский санкционный список еще 30 физических лиц. Согласно документам, размещенных на сайте канадского МИД, рестрикции вводятся в отношении лиц, которые участвовали в выборах на оккупированных Россией территориях Украины, в частности в Херсонской области.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Kanada Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

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