США и Канада расширили санкции в отношении России

США и Канада расширили санкционные списки в отношении России.

США и Канада расширили санкционные списки в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минфине Соединенных Штатов и МИД Канады.

Так, США добавили в санкционный список по РФ десятки физических и юридических лиц. Сообщается, что в список включены граждане России, а также российский Экспобанк, российская золотодобывающая компания Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов.

А Канада включила в российский санкционный список еще 30 физических лиц. Согласно документам, размещенных на сайте канадского МИД, рестрикции вводятся в отношении лиц, которые участвовали в выборах на оккупированных Россией территориях Украины, в частности в Херсонской области.