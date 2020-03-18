США и Канада планируют частично закрыть границу между странами

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США и Канада для сдерживания распространения коронавируса готовятся приостановить все путешествия через общую границу, кроме неотложных. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.

По его данным, новые ограничения не будут строгими и позволят странам продолжать торговать друг с другом. В отличие от запретов на въезд иностранцев, введенных США и Канадой в отношении других государств, это решение будет принято в результате достигнутой двумя странами договоренности.

На прошлой неделе США запретили въезд в страну из Шенгенской зоны, а также из Великобритании и Ирландии. До этого аналогичные ограничения были введены Соединенными Штатами в отношении Китая и Ирана.

16 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о закрытии из-за коронавируса границ страны, подчеркнув, что граница с США пока останется открытой, но только для канадцев и американцев.