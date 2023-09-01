США и Израиль в ходе учений отработают удары по ядерным объектам Ирана

Вооруженные силы Израиля и США проведут совместные учения, в ходе которых будут отрабатывать нанесение авиационных ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

Вооруженные силы Израиля и США проведут совместные учения, в ходе которых будут отрабатывать нанесение авиационных ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

Как передает Report , об этом сообщает Times of Israel.

"Израильские военные в течение следующих месяцев проведут несколько военных учений совместно с США, одно из которых станет тренировкой нападения на иранские ядерные объекты", - говорится в сообщении.

Также известно, что во время других учений армия Израиля будет готовиться к ракетным атакам по нескольким направлениям.

"Для учений американские военные доставят в Израиль большое количество ракетных батарей Patriot класса "земля-воздух", а также других систем перехвата", - отметили источники издания.

Официально представитель армии Израиля отказался комментировать информацию о предстоящих военных учениях, отметив лишь, что Силы обороны Израиля регулярно проводят совместные учения с США.