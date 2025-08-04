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США и Израиль разрабатывают ультиматум ХАМАС

США и Израиль разрабатывают ультиматум ХАМАС Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрабатывают ультиматум палестинскому движению ХАМАС.
Другие страны
4 августа 2025 г. 14:01
США и Израиль разрабатывают ультиматум ХАМАС

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрабатывают ультиматум палестинскому движению ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на источник.

"Трамп и Нетаньяху работают над новым предложением, которое предполагает предъявление ультиматума ХАМАС", - говорится в публикации.

Согласно условиям ультиматума, ХАМАС должно освободить оставшихся заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных и согласиться на условия прекращения боевых действий, включающие разоружение движения. В противном случае израильская армия продолжит свою кампанию.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və İsrail HƏMAS-a ultimatum hazırlayır

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