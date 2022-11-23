США и Израиль проведут совместные учения

США и Израиль собираются провести совместные военные учения, имитирующие нападение со стороны Ирана и подконтрольных ему сил в регионе.
Как передает
Как уточнили источники телеканала, стороны сейчас решают вопрос организации маневров в ближайшие недели. Согласованием предстоящих учений руководят начальник Генштаба Израиля Авив Кохави и глава комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли.
Кохави в комментарии телеканалу уточнил, что страны переживают "критический момент времени". По его словам, он требует "ускорения реализации оперативных планов и сотрудничества против Ирана и его марионеток-террористов в регионе".