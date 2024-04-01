США и Израиль обсудят альтернативы военной операции в Рафахе

Должностные лица США и Израиля, как ожидается, обсудят 1 апреля альтернативы проведению силами еврейского государства масштабной военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Должностные лица США и Израиля, как ожидается, обсудят 1 апреля альтернативы проведению силами еврейского государства масштабной военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил интернет-портал Axios.

По сведениям его источников, обсуждение пройдет в виртуальном формате. Во встрече примут участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, несколько сотрудников Пентагона, Госдепартамента и американских разведывательных служб. С израильской стороны будут участвовать министр стратегического планирования Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби, сотрудники оборонного ведомства и разведки. Предполагается, что на следующей неделе состоится личная встреча должностных лиц двух стран.

Как предупредил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Израиль продолжает подготовку к операции в Рафахе, расположенном на границе сектора Газа и Египта. По словам Нетаньяху, он уже довел до сведения США позицию о том, что невозможно победить движение ХАМАС без наземной операции в анклаве и добиться окончательной победы над радикалами без ввода войск в Рафах. 17 марта премьер объявил о планах провести эту операцию через несколько недель. Он подтвердил, что оперативные планы действий в этом городе уже утверждены.