США и Израиль обсудили вопросы региональной безопасности

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел Израиля Идан Ролл обсудили на встрече в Вашингтоне вопросы, касающиеся безопасности в регионе.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел Израиля Идан Ролл обсудили на встрече в Вашингтоне вопросы, касающиеся безопасности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

По его словам, Шерман и Ролл "обсудили важность партнерства США и Израиля, а также вопросы региональной безопасности". "Первый заместитель госсекретаря подчеркнула, что администрация США убеждена в том, что израильтяне и палестинцы в равной степени заслуживают свободы, процветания и достойного отношения", - отметил Прайс.

Он добавил, что Шерман также "подчеркнула непоколебимую приверженность США безопасности Израиля".