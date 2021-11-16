О нас
Report Georgia
Аудио новости

США и Израиль обсудили вопросы региональной безопасности

США и Израиль обсудили вопросы региональной безопасности Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел Израиля Идан Ролл обсудили на встрече в Вашингтоне вопросы, касающиеся безопасности в регионе.
Другие страны
16 ноября 2021 г. 08:53
США и Израиль обсудили вопросы региональной безопасности

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел Израиля Идан Ролл обсудили на встрече в Вашингтоне вопросы, касающиеся безопасности в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

По его словам, Шерман и Ролл "обсудили важность партнерства США и Израиля, а также вопросы региональной безопасности". "Первый заместитель госсекретаря подчеркнула, что администрация США убеждена в том, что израильтяне и палестинцы в равной степени заслуживают свободы, процветания и достойного отношения", - отметил Прайс.

Он добавил, что Шерман также "подчеркнула непоколебимую приверженность США безопасности Израиля".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US, Israel mull regional security issues 
Версия на азербайджанском языке ABŞ və İsrail nümayəndələri regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

Другие новости из категории

Госдеп США призвал всех американцев срочно покинуть Эфиопию
Госдеп США призвал всех американцев срочно покинуть Эфиопию
16 ноября 2021 г. 08:41
В Японии на территории АЭС произошел пожар
В Японии на территории АЭС произошел пожар
16 ноября 2021 г. 08:16
Си Цзиньпин: Китай и США должны сосуществовать мирно
Си Цзиньпин: Китай и США должны сосуществовать мирно
16 ноября 2021 г. 06:12
С начала ноября правительство Перу покидает второй министр
С начала ноября правительство Перу покидает второй министр
16 ноября 2021 г. 05:51
Число жертв нападения на пост жандармерии в Буркина-Фасо выросло до 32
Число жертв нападения на пост жандармерии в Буркина-Фасо выросло до 32
16 ноября 2021 г. 04:41
В США при стрельбе в школе пострадали подростки
В США при стрельбе в школе пострадали подростки
16 ноября 2021 г. 04:16
Байден подписал план развития инфраструктуры США на сумму $1,2 трлн
Байден подписал план развития инфраструктуры США на сумму $1,2 трлн
16 ноября 2021 г. 03:14
Боррель: Мигранты в Беларуси должны отправиться домой
Боррель: Мигранты в Беларуси должны отправиться домой
16 ноября 2021 г. 01:43
Эстония собралась защитить границу 130 км забором из колючей проволоки
Эстония собралась защитить границу 130 км забором из колючей проволоки
16 ноября 2021 г. 00:12
США обсуждают с ЕС санкции против России
США обсуждают с ЕС санкции против России
15 ноября 2021 г. 23:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi