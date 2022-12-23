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США и Израиль обсудили сотрудничество России с Ираном

США и Израиль обсудили сотрудничество России с Ираном Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с израильским коллегой Эялем Хулатой "растущее" военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном в контексте конфликта в Украине.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 07:12
США и Израиль обсудили сотрудничество России с Ираном

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с израильским коллегой Эялем Хулатой "растущее" военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном в контексте конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Американцы утверждают, что Иран поставляет России определенные вооружения, включая беспилотники и барражирующие боеприпасы, и получает взамен "военные технологии".

"Они обсудили растущее сотрудничество Ирана с Россией в военной сфере, включая передачу оружия, которые Кремль применяет против Украины, атакуя ее гражданскую инфраструктуру, и предоставление Россией военных технологий Ирану взамен", - сказано в пресс-релизе.

Салливан и Хулата провели в виртуальном режиме заседание американо-израильской стратегической консультативной группы с участием высокопоставленных представителей внешнеполитического истеблишмента и разведывательного сообщества обеих стран.

"Официальные лица заявили о настрое противодействовать угрозам ближневосточному региону со стороны Ирана и о решимости не позволить Ирану получить ядерное оружие", - отмечено в сообщении.

Стороны обсудили экономические санкции, введенные в последние месяцы против Ирана, сотрудничество, включая совместные учения, между американскими и израильскими военными, оценили возможности для "расширения интеграции Израиля в регион Ближнего Востока в сферах безопасности и экономики".

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