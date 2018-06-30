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    США и Израиль обсудили действия Ирана на Ближнем Востоке

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джозеф Данфорд в ходе переговоров с главой Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкотом обсудил деятельность Ирана в регионе и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя КНШ полковника Патрика Райдера, передает Report. 

    «Стороны продолжили обсуждение вопросов, вызывающих взаимную обеспокоенность, в числе которых злонамеренные действия Ирана в регионе и общая ситуация с обеспечением региональной безопасности», — заявил он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что протесты в Иране демонстрируют эффективность введённых против страны санкций.

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