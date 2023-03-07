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США и Израиль договорились усилить меры против появления у Ирана ядерного оружия

США и Израиль договорились усилить меры против появления у Ирана ядерного оружия Соединенные Штаты и Израиль договорились в понедельник усилить координацию мер, направленных на то, чтобы Иран не смог заполучить ядерное оружие.
Другие страны
7 марта 2023 г. 08:14
США и Израиль договорились усилить меры против появления у Ирана ядерного оружия

Соединенные Штаты и Израиль договорились в понедельник усилить координацию мер, направленных на то, чтобы Иран не смог заполучить ядерное оружие.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном Белым домом совместном заявлении двух стран.

"Должностные лица с большой обеспокоенностью проанализировали прогресс ядерной программы Ирана и подтвердили взаимную цель дальнейшего укрепления многолетнего партнерства в области безопасности между Израилем и США. В связи с этим должностные лица обязались усилить координацию мер по предотвращению появления у Ирана ядерного оружия и дальнейшему сдерживанию враждебной деятельности Ирана в регионе", - отмечается в заявлении по итогам прошедшего в Вашингтоне заседания американо-израильской стратегической консультативной группы с участием помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, израильского министра стратегического планирования Рона Дермера и главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

Они также обсудили итоги недавних совместных учений ВС США и Армии обороны Израиля. Во время заседания обе стороны рассмотрели "усилия по дальнейшему углублению безопасности и политической интеграции Израиля в ближневосточный регион". "Салливан подтвердил непоколебимую приверженность президента [США Джо] Байдена безопасности Израиля, выраженную в Иерусалимской совместной декларации о стратегическом партнерстве между США и Израилем, подписанной во время визита президента в Израиль в июле 2022 года", - отмечается в заявлении.

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