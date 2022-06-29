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США и Испания договорились сотрудничать по вопросу нелегальной миграции

США и Испания договорились сотрудничать по вопросу нелегальной миграции Президент США Джо Байден и председатель правительства Испании Педро Санчес договорились о сотрудничестве для урегулирования проблемы нелегальной миграции.
Другие страны
29 июня 2022 г. 04:04
США и Испания договорились сотрудничать по вопросу нелегальной миграции

Президент США Джо Байден и председатель правительства Испании Педро Санчес договорились о сотрудничестве для урегулирования проблемы нелегальной миграции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Europa Press.

Байден и Санчес встретились в Мадриде в преддверии саммита НАТО. Также по итогам встречи была подписана совместная декларация двух стран. В документе говорится, что Испания и Соединенные Штаты признают "важность постоянного сотрудничества в ответ на вызовы нелегальной миграции в регионе Северной Африки".

В этой связи две страны договорились координировать усилия по устранению ключевых причин нелегальной миграции.

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