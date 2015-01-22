США и Иран проведут в Цюрихе консультации по ядерной программе Тегерана

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Новый раунд двусторонних американо-иранских консультаций по ядерной программе Ирана пройдет в швейцарском Цюрихе 23-24 января. Как сообщает Report, об этом сообщило иранское агентство "Тасним".

Делегацию США возглавит заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, делегацию Ирана - замминистра иностранных дел Аббас Арагчи. На переговорах также будут присутствовать специальный советник ЕС по иранской ядерной программе Кэтрин Эштон и заместитель главы европейской дипломатии Хельга Шмит.

Полноформатный раунд Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) запланирован на начало февраля. Предполагается, что он приблизит заключение окончательного соглашения, которое позволит Ирану развивать собственную мирную атомную энергетику.