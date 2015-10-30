США и Ирак обсудят создание сил быстрого реагирования против ИГ

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ США проведут с Ираком переговоры о создании сил быстрого реагирования против террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтерс со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По его данным, президент США Барак Обама поручил провести переговоры с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади на предмет создания подобного подразделения. Ранее стало известно, что США проводили операции против ИГ совместно с курдскими силами, не ставя в известность центральное правительство Ирака.