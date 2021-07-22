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США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года

США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года Соединенные Штаты и Ирак нацелены согласовать вывод американских войск из арабской республики до конца года.
Другие страны
22 июля 2021 г. 22:11
США и Ирак намерены согласовать вывод войск из страны до конца года

Соединенные Штаты и Ирак нацелены согласовать вывод американских войск из арабской республики до конца года.

Как передает Report, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей администраций двух стран.

"Высокопоставленные чиновники Ирака и США намерены опубликовать заявление, содержащее призыв к выводу американских вооруженных сил из Ирака до конца текущего года", - цитирует газета свои источники.

В то же время, Вашингтон и Багдад намерены подчеркнуть, что военное присутствие США "все еще будет необходимо в дальнейшем, чтобы помочь иракским войскам в борьбе с группировкой ИГИЛ.

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