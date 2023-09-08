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США и Индия сообщили о намерении расширить оборонное партнерство в космосе

США и Индия сообщили о намерении расширить оборонное партнерство в космосе США и Индия намерены расширять оборонное партнерство, в том числе в развивающихся областях, таких как космос и искусственный интеллект, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран - президента Джо Байдена и премьер-министра Нарендры Моди.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 22:39
США и Индия сообщили о намерении расширить оборонное партнерство в космосе

США и Индия намерены расширять оборонное партнерство, в том числе в развивающихся областях, таких как космос и искусственный интеллект.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран - президента Джо Байдена и премьер-министра Нарендры Моди.

"Президент Байден и премьер-министр Моди подтвердили приверженность углублению и диверсификации ключевого оборонного партнерства между Индией и США путем расширения взаимодействия в новых и развивающихся сферах, таких как космос и искусственный интеллект", - следует из документа, который обнародовал Белый дом.

Также отмечается, что стороны договорились ускорить сотрудничество в сфере военного производства.

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