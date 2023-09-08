США и Индия сообщили о намерении расширить оборонное партнерство в космосе

США и Индия намерены расширять оборонное партнерство, в том числе в развивающихся областях, таких как космос и искусственный интеллект.
Как сообщает
"Президент Байден и премьер-министр Моди подтвердили приверженность углублению и диверсификации ключевого оборонного партнерства между Индией и США путем расширения взаимодействия в новых и развивающихся сферах, таких как космос и искусственный интеллект", - следует из документа, который обнародовал Белый дом.
Также отмечается, что стороны договорились ускорить сотрудничество в сфере военного производства.