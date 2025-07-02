США и Индия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Индии Раджнатх Сингх договорились о подписании в этом году очередного рамочного двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны сроком на десять лет.

Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Индии Раджнатх Сингх договорились о подписании в этом году очередного рамочного двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны сроком на десять лет.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении американского военного ведомства по итогам телефонного разговора глав ведомств.

"Министр Хегсет и министр Сингх договорились подписать очередное рамочное соглашение по обороне между США и Индией сроком на десять лет во время их следующей встречи в этом году", - говорится в сообщении.

В коммюнике также отмечается, что стороны обсудили предстоящие крупные поставки американских вооружений в Индию и необходимость тесного сотрудничества между странами в сфере военной промышленности.