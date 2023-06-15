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США и Индия могут скоро договориться о производстве двигателей для истребителей

США и Индия могут скоро договориться о производстве двигателей для истребителей Индия может в скором времени достичь соглашения с США о совместном производстве американских двигателей для истребителей на своей территории.
Другие страны
15 июня 2023 г. 09:08
США и Индия могут скоро договориться о производстве двигателей для истребителей

Индия может в скором времени достичь соглашения с США о совместном производстве американских двигателей для истребителей на своей территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, речь идет о производстве реактивных двигателей американской компании General Electric совместно с индийской корпорацией Hindustan Aeronautics Limited. Этими силовыми установками оснащается индийский легкий боевой самолет Tejas, который также позиционируется как истребитель.

Как отмечает агентство, стороны могут согласовать сделку в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон на следующей неделе. Соглашение затем должно будет получить одобрение Конгресса.

Моди встретится с президентом США Джо Байденом 22 июня. В ходе визита в Вашингтон индийский премьер, как ожидается, обсудит с главой американской администрации сотрудничество в различных областях и укрепление взаимодействия на многосторонних форумах, в том числе в рамках Группы двадцати и Четырехстороннего диалога по безопасности, в котором участвуют Австралия, Индия, США и Япония.

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