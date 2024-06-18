США и Индия изучат возможность совместного производства наземной военной техники

Соединенные Штаты и Индия намерены рассмотреть возможность налаживания совместного производства сухопутной военной техники, а также расширения сотрудничества в сферах квантовых и иных высоких технологий и совместного освоения космического пространства.

Соединенные Штаты и Индия намерены рассмотреть возможность налаживания совместного производства сухопутной военной техники, а также расширения сотрудничества в сферах квантовых и иных высоких технологий и совместного освоения космического пространства.

Как передает Report , об этом говорится в совместной американо-индийской справке, которая была обнародована пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в этом документе, распространенном по итогам второго раунда встреч в рамках американо-индийской инициативы по взаимодействию в сферах критически важных и новейших технологий, стороны обсудили в том числе планы Нью-Дели по приобретению американских ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B. При этом стороны приветствовали "возможное совместное производство сухопутных боевых систем", указывается в документе. Никакие детали на этот счет в нем не приводятся.

Кроме того, в справке сообщается, что стороны изучают "возможности участия Индии в американской программе Lunar Gateway", которая предусматривает создание станции на орбите естественного спутника Земли, "совместные площадки для коллаборации по другим космическим технологиям".

Далее в документе приводится список потенциальных возможностей для взаимодействия США и Индии, включая создание квантовой вычислительной техники, сетей мобильной связи шестого поколения, биотехнологии, чистую энергетику, "запуск нового стратегического партнерства по полупроводникам между [компаниями] General Atomics и 3rdiTech". Последнее нацелено на совместную разработку и производство полупроводников "для высокоточного боеприпаса и других электронных платформ, касающихся национальной безопасности".

Встречи прошли в ходе визита помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Нью-Дели.

Составители справки выражают мнение, что дальнейшая безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, или Индо-Тихоокеанском, как его теперь именуют в Вашингтоне, будет зависеть от "силы американо-индийского партнерства".