США и их союзники вступили в противостояние с Россией и Китаем на заседании Совбеза ООН

США и их западные союзники вступили в резкое противостояние с Россией и Китаем по вопросу о намерениях Ирана в ядерной сфере, поскольку Вашингтон в ООН стремился дополнительно обосновать войну, которую он начал против Ирана две недели назад.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

На заседании Совета Безопасности ООН, председателем которого в этом месяце являются США, Россия и Китай безуспешно попытались заблокировать обсуждение комитета, созданного для контроля и обеспечения соблюдения санкций ООН против Ирана. Их позиция была отклонена большинством голосов: 11 против 2 при двух воздержавшихся.

Выступая в Совете, представитель США при ООН Майк Уолтц обвинил Москву и Пекин в попытке защитить Тегеран, блокируя работу так называемого Комитета 1737.

"Все государства-члены ООН должны выполнять эмбарго на поставки оружия Ирану, запрещать передачу и торговлю ракетными технологиями, а также замораживать соответствующие финансовые активы", - заявил Уолтц.

"Положения ООН, которые должны быть вновь введены, не являются произвольными. Они носят узкоцелевой характер и направлены на устранение угрозы, исходящей от ядерной, ракетной и обычной военной программ Ирана" - сказал он.

Уолтц заявил, что и Китай, и Россия не заинтересованы в функционирующем санкционном комитете, "потому что хотят защитить своего партнера - Иран - и продолжать оборонное сотрудничество, которое теперь вновь запрещено".

Уолтц отметил, что на прошлой неделе Международное агентство по атомной энергии ООН вновь подтвердило: Иран остается единственным государством в мире, не обладающим ядерным оружием, которое произвело и накопило уран, обогащенный до 60 процентов, и при этом отказалось предоставить МАГАТЭ доступ к этим запасам.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что США и их союзники "нагнетали истерию вокруг якобы существовавших у Ирана планов создать ядерное оружие", которые, по его словам, никогда не подтверждались докладами МАГАТЭ.

"Это делалось для того, чтобы предпринять очередную военную авантюру против Тегерана и спровоцировать дальнейшую масштабную эскалацию ситуации на Ближнем Востоке и за его пределами", - сказал он.

Представитель Китая при ООН Фу Цун назвал Вашингтон "зачинщиком" иранского ядерного кризиса и заявил, что США "прибегли к откровенному применению силы против Ирана в ходе переговорного процесса, что сделало дипломатические усилия бесплодными".

Вс свою очередь Великобритания и Франция заявили в Совбезе, что восстановление санкций против Ирана оправдано, поскольку Тегеран не устранил обеспокоенность, связанную с его ядерной программой. Франция отметила, что МАГАТЭ больше не может гарантировать исключительно мирный характер этой программы, а иранских запасов ядерного материала достаточно для создания 10 ядерных устройств.