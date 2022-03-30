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США и их союзники продолжат предоставлять помощь Украине

США и их союзники продолжат предоставлять помощь Украине Соединенные Штаты и их союзники продолжат предоставлять военную помощь Украине.
Другие страны
30 марта 2022 г. 05:46
США и их союзники продолжат предоставлять помощь Украине

Соединенные Штаты и их союзники продолжат предоставлять военную помощь Украине.

Как передает Report, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

По его словам, за последние восемь лет США и их союзники оказали значительную помощь украинской армии. "Мы продолжим оказывать такую помощь и дальше для удовлетворения их потребностей в безопасности", - сказал он.

По данным Кирби, условия урегулирования обговорят РФ и Украина, США не будут их диктовать. "Что касается того, как выглядит это урегулирование, оно действительно должно обговариваться между Россией и Украиной. Мы бы не стали диктовать условия и не хотели бы забегать вперед", - отметил он.

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