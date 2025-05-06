США и хуситы договорились прекратить огонь при посредничестве Омана

США и движение "Ансар Аллах" договорились о прекращении огня в Йемене при посредничестве Омана.

США и движение "Ансар Аллах" договорились о прекращении огня в Йемене при посредничестве Омана.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в соцсети Х.

По его словам, соглашение предполагает, что йеменские хуситы откажутся от нападений на американские суда, пересекающие Баб-эль-Мандебский пролив.

"По итогам недавних контактов и переговоров, которые Султанат Оман провел с Соединенными Штатами и йеменскими властями в Сане в целях деэскалации, стороны достигли соглашения о прекращении огня, - написал глава МИД. - В рамках достигнутых договоренностей стороны обязуются воздерживаться от любых атак друг на друга, включая нападения на американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, что позволит обеспечить свободу судоходства и устранить препятствия для международной торговли".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна прекращает удары по позициям хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".