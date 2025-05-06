О нас

США и хуситы договорились прекратить огонь при посредничестве Омана

США и хуситы договорились прекратить огонь при посредничестве Омана США и движение "Ансар Аллах" договорились о прекращении огня в Йемене при посредничестве Омана.
Другие страны
6 мая 2025 г. 22:59
США и хуситы договорились прекратить огонь при посредничестве Омана

 США и движение "Ансар Аллах" договорились о прекращении огня в Йемене при посредничестве Омана.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в соцсети Х.

По его словам, соглашение предполагает, что йеменские хуситы откажутся от нападений на американские суда, пересекающие Баб-эль-Мандебский пролив.

"По итогам недавних контактов и переговоров, которые Султанат Оман провел с Соединенными Штатами и йеменскими властями в Сане в целях деэскалации, стороны достигли соглашения о прекращении огня, - написал глава МИД. - В рамках достигнутых договоренностей стороны обязуются воздерживаться от любых атак друг на друга, включая нападения на американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, что позволит обеспечить свободу судоходства и устранить препятствия для международной торговли".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна прекращает удары по позициям хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ ilə husiləri Oman barışdırıb

Другие новости из категории

В ходе ночного налета ВВС Индии атаковали четыре мечети
В ходе ночного налета ВВС Индии атаковали четыре мечети
7 мая 2025 г. 03:47
ISPR: Из-за ракетных ударов Индии по Пакистану погибли восемь мирных граждан, включая трехлетнюю девочку
ISPR: Из-за ракетных ударов Индии по Пакистану погибли восемь мирных граждан, включая трехлетнюю девочку
7 мая 2025 г. 03:22
FT: Великобритания и США близки к соглашению о сокращении американских пошлин
FT: Великобритания и США близки к соглашению о сокращении американских пошлин
7 мая 2025 г. 03:17
Пакистанская армия сбила третий истребитель ВВС Индии
Пакистанская армия сбила третий истребитель ВВС Индии
7 мая 2025 г. 02:58
Генсек ООН: Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном
Генсек ООН: Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 02:33
Шахбаз Шариф: Пакистан имеет полное право отреагировать на этот акт войны, развязанной Индией
Шахбаз Шариф: Пакистан имеет полное право отреагировать на этот акт войны, развязанной Индией
7 мая 2025 г. 02:10
Трамп надеется на быстрое завершение конфликта между Индией и Пакистаном
Трамп надеется на быстрое завершение конфликта между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 01:55
СМИ: Пакистан начал ответные действия после ракетной атаки Индии
СМИ: Пакистан начал ответные действия после ракетной атаки Индии
7 мая 2025 г. 01:06
Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов
Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов
7 мая 2025 г. 00:49
Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана
Индия нанесла ракетные удары по трем городам Пакистана
7 мая 2025 г. 00:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi