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США и ХАМАС могут договориться о перемирии в Газе в ближайшее время

США и ХАМАС могут договориться о перемирии в Газе в ближайшее время Соглашение о временном прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшее время по результатам переговоров представителей США и палестинского движения ХАМАС в Катаре.
Другие страны
12 мая 2025 г. 17:48
США и ХАМАС могут договориться о перемирии в Газе в ближайшее время

Соглашение о временном прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшее время по результатам переговоров представителей США и палестинского движения ХАМАС в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила эмиратская газета The National.

По данным источников, американская делегация, возглавляемая спецпредставителем президента США по делам заложников Адамом Болером, провела встречу с представителями ХАМАС в воскресенье в Дохе, на которой "был достигнут значительный прогресс на пути к соглашению". О заключении сделки может быть объявлено "в течение дня или нескольких часов". Потенциальное соглашение предусматривает 21-дневное перемирие после освобождения ХАМАС до шести заложников в обмен на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев. Оно также призвано обеспечить возобновление заблокированных израильской стороной в начале марта поставок гуманитарной помощи в анклав.

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