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США и Германия намерены совместно укреплять оборону

США и Германия намерены совместно укреплять оборону США и Германия считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны.
Другие страны
16 июля 2021 г. 04:54
США и Германия намерены совместно укреплять оборону

США и Германия считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместной декларации президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, подписанной в Вашингтоне в четверг. Текст декларации распространен Белым домом.

"Спустя более трех десятилетий после воссоединения Германии мы продолжим без устали работать над тем, чтобы Европа была единой, свободной и мирной. Если внешние силы будут создавать барьеры для реализации этого видения, мы объединимся, чтобы вместе укрепить нашу оборону, повысить стойкость и усилить солидарность. НАТО останется краеугольным камнем этих усилий, и наша приверженность пятой статье (о коллективной обороне) нерушима", - говорится в декларации.

В документе также подчеркивается, что две страны "поддерживают универсальные ценности, лежащие в основе Устава ООН, и едины в приверженности продвижению прав человека повсюду". "Мы должны продемонстрировать, что демократия приносит результаты как нашим гражданам у нас дома, так и по всему миру", - сказано в декларации.

Мир, в том числе морские пространства, не могут быть разделены на сферы влияния путем аннексии территорий или использования энергетических потоков, говорится в документе.

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