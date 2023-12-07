США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения

США проведут совместные с Гайаной военно-воздушные учения на фоне обострения ситуации вокруг территориального спора страны с соседней Венесуэлой.

США проведут совместные с Гайаной военно-воздушные учения на фоне обострения ситуации вокруг территориального спора страны с соседней Венесуэлой.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении на сайте посольства США в Гайане.

“7 декабря в сотрудничестве с Силами обороны Гайаны (GDF) Южное командование США (USSOUTHCOM) проведет летные операции на территории Гайаны в рамках регионального сотрудничества. В дополнение к этим учениям USSOUTHCOM продолжит сотрудничество с GDF в сферах готовности к стихийным бедствиям, воздушной и морской безопасности, а также противодействия транснациональным преступным организациям. США продолжат выполнять свои обязательства в качестве надежного партнера Гайаны по безопасности и будут способствовать региональному сотрудничеству и оперативной совместимости”, - говорится в заявлении.

В среду Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно приняла в первом чтении закон, предусматривающий создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более чем 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.