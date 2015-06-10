​США и G7 намерены ввести дополнительные санкции против России

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ США и их союзники по G7 готовы ввести в отношении России дополнительные санкции при необходимости, заявил министр финансов США Джейк Лью. Об этом сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"США и наши союзники в G7 готовы ввести в отношении России дополнительные санкции в случае необходимости, чтобы ответить на ее агрессивные действия на востоке Украине", - заявил глава минфина во время встречи с украинским премьер-министром Арсением Яценюком и министром финансов Натальей Яресько.

Американский чиновник поддержал усилия Киева по достижению соглашения о реструктуризации долга.

"Он (Лью - ред.) отметил, что программа МВФ требует общих жертвы от всех заинтересованных сторон, чтобы обеспечить восстановление экономики, которое в интересах всех держателей долга", - заявил чиновник.