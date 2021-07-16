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США и ФРГ будут защищать суверенитет Украины

США и ФРГ будут защищать суверенитет Украины Соединенные Штаты и Германия будут защищать суверенитет Украины и поддерживать ее трансатлантические чаяния.
Другие страны
16 июля 2021 г. 03:52
США и ФРГ будут защищать суверенитет Украины

Соединенные Штаты и Германия будут защищать суверенитет Украины и поддерживать ее трансатлантические чаяния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров в Белом доме с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы согласны с важностью дальнейшей интеграции [стран] Западных Балкан в европейские институты, а также в нашей продолжающейся поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, равно как и продолжающейся важности реформ, направленных на поддержку их трансатлантический чаяний", - сказал он.

"Мы продолжим выступать вместе в защите восточного фланга, союзников по НАТО от российской агрессии", - отметил Байден.

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