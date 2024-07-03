США и Франция обсудят урегулирование конфликта между Израилем и "Хезболлах"

Спецпосланник США в Израиле Амос Хохштейн проведет переговоры с французскими властями, чтобы найти способ урегулировать конфликт между Израилем и движением "Хезболлах".

Спецпосланник США в Израиле Амос Хохштейн проведет переговоры с французскими властями, чтобы найти способ урегулировать конфликт между Израилем и движением "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Источники, пожелавшие сохранить анонимность, Хохштейн планирует встретиться со спецпосланником президента Франции по ливанскому урегулированию Жан-Ивом Ле Дрианом и старшим советником при президенте Анн-Клер Лежандр. Издание поясняет, что Ливан имел статус французского протектората после Первой мировой войны, европейская республика якобы "все еще сохраняет некоторое влияние" в ближневосточной стране и ранее выступила с предложениями о прекращении конфликта. Власти США пока не подтвердили газете визит Хохштейна в Париж.

Как пишет NYT, в последние недели Хохштейн встречался как с израильскими, так и ливанскими чиновниками. Последние, по оценке издания, имели возможность передать представителям "Хезболлах" просьбу США отвести вооруженные силы "на достаточно удаленные от границы позиции, чтобы удовлетворить Израиль". Как сообщили газете неназванные аналитики, Израиль, в свою очередь, мог бы вывести войска из ряда приграничных спорных районов.

1 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно настроены не допустить войны между Израилем и "Хезболлах". 2 июля президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предотвратить столкновения на границе.