О нас

США и Франция обсудят урегулирование конфликта между Израилем и "Хезболлах"

США и Франция обсудят урегулирование конфликта между Израилем и "Хезболлах" Спецпосланник США в Израиле Амос Хохштейн проведет переговоры с французскими властями, чтобы найти способ урегулировать конфликт между Израилем и движением "Хезболлах".
Другие страны
3 июля 2024 г. 15:41
США и Франция обсудят урегулирование конфликта между Израилем и Хезболлах

Спецпосланник США в Израиле Амос Хохштейн проведет переговоры с французскими властями, чтобы найти способ урегулировать конфликт между Израилем и движением "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Источники, пожелавшие сохранить анонимность, Хохштейн планирует встретиться со спецпосланником президента Франции по ливанскому урегулированию Жан-Ивом Ле Дрианом и старшим советником при президенте Анн-Клер Лежандр. Издание поясняет, что Ливан имел статус французского протектората после Первой мировой войны, европейская республика якобы "все еще сохраняет некоторое влияние" в ближневосточной стране и ранее выступила с предложениями о прекращении конфликта. Власти США пока не подтвердили газете визит Хохштейна в Париж.

Как пишет NYT, в последние недели Хохштейн встречался как с израильскими, так и ливанскими чиновниками. Последние, по оценке издания, имели возможность передать представителям "Хезболлах" просьбу США отвести вооруженные силы "на достаточно удаленные от границы позиции, чтобы удовлетворить Израиль". Как сообщили газете неназванные аналитики, Израиль, в свою очередь, мог бы вывести войска из ряда приграничных спорных районов.

1 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно настроены не допустить войны между Израилем и "Хезболлах". 2 июля президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предотвратить столкновения на границе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
ФотоПосол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
1 июля 2024 г. 13:26
Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi