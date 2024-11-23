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США и Фиджи готовят соглашение о размещении на острове американских военных

США и Фиджи готовят соглашение о размещении на острове американских военных Соединенные Штаты намерены подписать соглашение с Фиджи, которое позволит размещать на острове подразделения Вооруженных сил США.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 05:13
США и Фиджи готовят соглашение о размещении на острове американских военных

Соединенные Штаты намерены подписать соглашение с Фиджи, которое позволит размещать на острове подразделения Вооруженных сил США.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Фиджи Ситивени Рабукой.

"Мы объявляем о начале переговоров по соглашению о статусе вооруженных сил. Его заключение позволит нам расширить двустороннее сотрудничество в области обороны за счет увеличения числа учений и военного взаимодействия", - сказал он.

Глава Пентагона уточнил, что соглашение позволит США "развернуть или передислоцировать силы в поддержку Фиджи и поможет проводить учения с фиджийцами". Вместе с тем он подчеркнул, что США не намерены создавать на острове постоянную военную базу. "У нас нет намерения создавать какое-то постоянное место базирования здесь, на Фиджи", - уточнил Остин.

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