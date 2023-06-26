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США и Евросоюз подтвердили намерение сотрудничать с Китаем

США и Евросоюз подтвердили намерение сотрудничать с Китаем Соединенные Штаты и Европейский союз подтвердили настрой сотрудничать с Китаем в сферах, отвечающим общим интересам.
Другие страны
26 июня 2023 г. 05:47
США и Евросоюз подтвердили намерение сотрудничать с Китаем

Соединенные Штаты и Европейский союз подтвердили настрой сотрудничать с Китаем в сферах, отвечающим общим интересам.

Как передает Report со ссылкой на сайт Госдепартамента, об этом говорится в заявлении по итогам очередного раунда переговоров США-ЕС по КНР.

"Заместитель госсекретаря Нуланд и генеральный секретарь Саннино подтвердили готовность к продолжению предметного взаимодействия с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также в решении проблем, за которые Китай несет глобальную ответственность", — говорится в сообщении.

Кроме того, представители Соединенных Штатов и Евросоюза отметили, что нужны корректировки совместных подходов к взаимодействию с Пекином с учетом его шагов на мировой арене.

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