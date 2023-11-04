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США и Евросоюз обсуждают с Украиной возможность переговоров с Россией

США и Евросоюз обсуждают с Украиной возможность переговоров с Россией Представители США и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 13:00
США и Евросоюз обсуждают с Украиной возможность переговоров с Россией

Представители США и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает NBC News.

Источники среди американских чиновников сообщили, что во время этих обсуждений речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей. В правительстве США обеспокоены тем, насколько меньше внимания общественности привлекает война в Украине с момента начала конфликта между Израилем и ХАМАС. Чиновники опасаются, что такое изменение может затруднить получение дополнительной помощи для Украины.

Они рассказали, что администрация Байдена все еще надеется на победу Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина не ведет никаких переговоров за закрытыми дверями с Россией. По его словам, основой мирной формулы является уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

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