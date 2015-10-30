​США и Евросоюз частично приостановили санкции против Белоруссии

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты частично приостановили действие санкций в отношении ряда белорусских компаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил Минфин США.

В соответствии с его данными, решение распространяется на компании "Белоруснефть", "Белнефтехим" и ее филиал в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно".

Ранее также стало известно о том, что Евросоюз приостанавливает действие санкций в отношении 170 физических и трех юридических лиц Беларуси на четыре месяца.