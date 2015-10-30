 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​США и Евросоюз частично приостановили санкции против Белоруссии

    США решили приостановить санкции против белорусских компаний, а Евросоюз на время вычеркнул из черного списка 170 человек

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты частично приостановили действие санкций в отношении ряда белорусских компаний.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил Минфин США.

    В соответствии с его данными, решение распространяется на компании "Белоруснефть", "Белнефтехим" и ее филиал в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно".

    Ранее также стало известно о том, что Евросоюз приостанавливает действие санкций в отношении 170 физических и трех юридических лиц Беларуси на четыре месяца.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi