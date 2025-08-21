О нас

США и Европа подготовили военные варианты по Украине

США и Европа подготовили военные варианты по Украине Военные руководители США и ряда европейских стран разработали военные варианты по ситуации в Украине.
21 августа 2025 г. 18:33
Военные руководители США и ряда европейских стран разработали военные варианты действий, призванные, поддержать переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщил представитель США агентству Reuters.

Уточняется, что начальники генштабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США, а также верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич в ходе встречи в Вашингтоне 19-20 августа разработали варианты действий в военной сфере, чтобы поддержать переговоры и обеспечить прочный мир в Европе.

По словам источника, эти предложения будут направлены на рассмотрение советникам по национальной безопасности соответствующих стран. Данные варианты предназначены для оценки в рамках продолжающихся дипломатических усилий.

