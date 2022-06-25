США и еще четыре страны создали тихоокеанский альянс

Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония создали новый альянс в Тихоокеанском регионе.

Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония создали новый альянс в Тихоокеанском регионе.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении данных стран, размещенном на сайте Белого дома.

В нем отмечается, что партнерство Partners in the Blue Pacific (PBP) направлено на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона.

"Наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм - партнерство Partners in the Blue Pacific для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов. Эта новая инициатива основана на нашей давней приверженности региону, на тесных связях и давнем партнерстве с тихоокеанскими островными странами. Мы едины в решимости поддерживать регион в соответствии с принципами суверенитета, прозрачности, подотчетности и под руководством и лидерством тихоокеанских государств", - сказано в документе.

Страны партнерства планируют, как сообщается, "наращивать усилия по поддержке тихоокеанских приоритетов в соответствии со стратегией Форума тихоокеанских островов на период до 2050 года", которую, как ожидается, собираются принять на предстоящем саммите лидеров государств организации.