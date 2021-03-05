США и ЕС заморозят таможенные пошлины по спору Boeing и Airbus

Президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого договорились заморозить на четыре месяца взаимные таможенные пошлины на сумму свыше 10 млрд долларов США, введенные в связи с мног

Президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого договорились заморозить на четыре месяца взаимные таможенные пошлины на сумму свыше 10 млрд долларов США, введенные в связи с многолетним торговым спором по делу Boeing и Airbus.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала в Twitter фон дер Ляйен.

"С удовольствием поговорила с президентом США Джо Байденом. В качестве нового старта партнерства ЕС - США мы договорились приостановить действие всех тарифов, связанных со спором Boeing - Airbus, на авиационные и неавиационные товары на период в четыре месяца", - заявила она.