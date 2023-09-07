США и ЕС ведут переговоры о новых пошлинах на сталь

США и Евросоюз (ЕС) обсуждают условия пошлин на ввоз стали.

США и Евросоюз (ЕС) обсуждают условия пошлин на ввоз стали.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, новые пошлины нацелены в первую очередь на ограничение "избыточного" и недостаточно экологичного производства стали в Китае. Источники отмечают, что пока стороны не договорились об уровне пошлин, странах, которые они затронут, и некоторых других деталях. При этом предполагается, что условия должны быть согласованы к 31 октября.

Обсуждение - часть достигнутого в 2021 году соглашения между Соединенными Штатами и ЕС по пошлинам на сталь и алюминий. В 2018 году администрация тогдашнего президента Дональда Трампа ввела тарифы 25% на ввоз стали из ряда стран, в том числе из Евросоюза. В 2021 году США разрешили беспошлинный ввоз продукции из ЕС в ограниченных объемах, если она изготовлена в Европе, что должно было прекратить практику ввоза китайской стали через Евросоюз в Соединенные Штаты. Однако то решение было временным, и стороны договорились к октябрю 2023 года выработать постоянное соглашение. Теперь же, по данным источников, в октябре, скорее всего, будут приняты лишь очередные временные меры, а разработка постоянного решения продолжится.