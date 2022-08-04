США и ЕС обсудили ядерную сделку Ирана по СВПД

США и ЕС обсудили ядерную сделку Ирана по Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

США и ЕС обсудили ядерную сделку Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Как передает Report, об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель написал в Twitter.

"Всегда рад встрече с моим другом государственным секретарем США Энтони Блинкеном. США и ЕС продолжают работать рука об руку, чтобы дать отпор нападению России на Украину и на мировую систему и экономику. Мы также обсудили ядерную сделку Ирана по СВПД и то, как сохранить мир и стабильность в регионе Тайваньского пролива", - говорится в публикации.