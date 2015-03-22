США и ЕС: "Исламское государство" расширило свое присутствие в Ливии

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) расширила масштабы своего присутствия в Ливии. Это подтверждается в совместном письменном заявлении, распространенном правительствами США, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, сообщает Report со ссылкой на TASS.

В обнародованном госдепартаментом США документе говорится, что трансатлантические союзники "глубоко обеспокоены растущей угрозой со стороны террористических группировок в Ливии". В число последних входит и ИГ, "расширившая свое присутствие в Ливии в связи с отсутствием сильного единого центрального правительства страны". По мнению авторов заявления, надежду на ликвидацию "террористической угрозы, преодоление насилия и нестабильности" ливийцам дает миссия ООН. "Международное сообщество готово в полной мере поддержать правительство единства, решающее проблемы Ливии", - отмечается в документе.

США и ЕС также осудили "атаку на Эль-Азизию 19-20 марта, продолжающиеся бомбежки Триполи и аэропортов Зинтан и Митига и все другие акты насилия" в Ливии. Они выразили сожаление, что враждующие стороны в Ливии "отказываются прекратить боевые действия", ставя под угрозу жизни мирных граждан и уничтожая национальную инфраструктуру. Силы, которые пытаются превратить Ливию в прибежище экстремистов, потерпят поражение, считают составители заявления. Они предупредили, что такие лица "будут привлечены к ответственности за свои действия ливийским народом и мировым сообществом, в том числе посредством санкций", предусмотренных соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН.

Приветствовав возобновление межливийского "политического диалога", состоявшееся в субботу в Марокко, США и пять стран ЕС призвали его участников к "конструктивной и добросовестной работе" в целях скорейшего достижения соглашения о формировании "правительства национального единства" и "договоренностей о прекращении огня".