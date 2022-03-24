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США и ЕС близки к соглашению по снижению энергозависимости от РФ

США и ЕС близки к соглашению по снижению энергозависимости от РФ США и ЕС скоро могут заключить соглашение по сокращению зависимости Европы от российских энергоресурсов.
Другие страны
24 марта 2022 г. 12:47
США и ЕС близки к соглашению по снижению энергозависимости от РФ

США и ЕС скоро могут заключить соглашение по сокращению зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, "советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что о соглашении могут объявить уже в пятницу".

Сделка предполагает "обеспечение поставок американского природного газа и водорода для Европы". При этом, по словам осведомленного источника, "маловероятно, что США могут гарантировать ЕС конкретные объемы поставок газа". Кроме того, пока неизвестно, каким образом стороны сделки будут выполнять договоренности и будет ли согласовано ценообразование.

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Версия на английском языке US, EU close to deal aimed at slashing Europe’s dependence on Russian energy sources

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