США и Эр-Рияд планируют закрыть часть сделки по нормализации связей Саудовской Аравии с Израилем

США и Эр-Рияд могут закрыть часть сделки по нормализации связей Саудовской Аравии с Израилем в течение ближайших недель. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигн

США и Эр-Рияд могут закрыть часть сделки по нормализации связей Саудовской Аравии с Израилем в течение ближайших недель.



Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

"Мы продолжаем работу, чтобы попытаться достичь этого соглашения [о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем], - сказал Блинкен. - Это потребует некоторых договоренностей и соглашений между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией в сфере безопасности, ядерной энергетики и оборонного сотрудничества. Эти соглашения в принципе очень близки к тому, чтобы их можно было заключить уже сейчас <...>, но до их завершения может пройти еще несколько недель".