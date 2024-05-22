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США и Эр-Рияд планируют закрыть часть сделки по нормализации связей Саудовской Аравии с Израилем

США и Эр-Рияд планируют закрыть часть сделки по нормализации связей Саудовской Аравии с Израилем США и Эр-Рияд могут закрыть часть сделки по нормализации связей Саудовской Аравии с Израилем в течение ближайших недель. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигн
Другие страны
22 мая 2024 г. 19:57
США и Эр-Рияд планируют закрыть часть сделки по нормализации связей Саудовской Аравии с Израилем

США и Эр-Рияд могут закрыть часть сделки по нормализации связей Саудовской Аравии с Израилем в течение ближайших недель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

"Мы продолжаем работу, чтобы попытаться достичь этого соглашения [о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем], - сказал Блинкен. - Это потребует некоторых договоренностей и соглашений между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией в сфере безопасности, ядерной энергетики и оборонного сотрудничества. Эти соглашения в принципе очень близки к тому, чтобы их можно было заключить уже сейчас <...>, но до их завершения может пройти еще несколько недель".

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Версия на английском языке US, Riyadh plan to close part of deal to normalize ties between Saudi Arabia and Israel

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