США и Египет обсудили устройство в секторе Газа после конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на состоявшийся в Каире встрече обсудили новые договоренности о прекращении огня в секторе Газа, а также устройство в палестинском анклаве после конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на состоявшийся в Каире встрече обсудили новые договоренности о прекращении огня в секторе Газа, а также устройство в палестинском анклаве после конфликта.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

По его словам, Блинкен и ас-Сиси обсудили "предложение о немедленном прекращении огня в секторе Газа, при котором будет обеспечено освобождение всех заложников".

Блинкен "подчеркнул, что предложение облегчит страдания палестинцев в Газе и увеличит объем поступающей гуманитарной помощи". Также он заявил, что радикальному движению ХАМАС следует принять предложение "без промедления".

Госсекретарь США и президент Египта "продолжили обсуждение планов по управлению, безопасности и реконструкции в секторе Газа после конфликта, реализации которых способствовало бы предложение о прекращении огня".

"Они также обсудили важность открытия контрольно-пропускного пункта "Рафах" и необходимость защиты палестинского гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций. Госсекретарь вновь подчеркнул, что США отвергают любое насильственное переселение палестинцев из Газы", - отметил Миллер.