США и Дания подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

США и Дания подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны позднее на этой неделе.

США и Дания подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны позднее на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на церемонии подписания аналогичного документа с Финляндией.

Блинкен напомнил, что ранее США уже подписали документ о сотрудничестве в военной сфере со Швецией.

"Позднее на этой неделе мы подпишем новое соглашение с Данией", - подчеркнул он.

Глава американской дипломатии указал, что заключение со скандинавскими странами соответствующих договоров демонстрируют усилия США по укреплению трансатлантической безопасности.

"Мы заключили соглашения со странами, которые простираются от северной до южной Европы, от Северного до Черного моря", - добавил Блинкен.