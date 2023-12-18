О нас

США и Дания подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

США и Дания подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны США и Дания подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны позднее на этой неделе.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 22:43
США и Дания подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

США и Дания подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере обороны позднее на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на церемонии подписания аналогичного документа с Финляндией.

Блинкен напомнил, что ранее США уже подписали документ о сотрудничестве в военной сфере со Швецией.

"Позднее на этой неделе мы подпишем новое соглашение с Данией", - подчеркнул он.

Глава американской дипломатии указал, что заключение со скандинавскими странами соответствующих договоров демонстрируют усилия США по укреплению трансатлантической безопасности.

"Мы заключили соглашения со странами, которые простираются от северной до южной Европы, от Северного до Черного моря", - добавил Блинкен.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
ФотоВ Азербайджане утвержден производственный календарь на 2024 год
15 декабря 2023 г. 19:31
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
15 декабря 2023 г. 13:35
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках Года Гейдара Алиева
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"
15 декабря 2023 г. 13:04
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
15 декабря 2023 г. 12:50
Состоялось расширенное заседание правления партии Ени Азербайджан
ФотоСостоялось расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан"
15 декабря 2023 г. 11:40
Партия Ени Азербайджан выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
Партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
15 декабря 2023 г. 11:12
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
14 декабря 2023 г. 15:29
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
14 декабря 2023 г. 14:11
В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
ФотоВ Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
14 декабря 2023 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi