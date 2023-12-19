США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве

США и Дания подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве.

США и Дания подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на телеканал ТV2, об этом сообщила премьер-министр Дании Метте-Фредериксен.

По ее словам, США и НАТО остаются гарантами безопасности Дани "еще со времен Второй мировой войны".

"Соглашение ознаменовывает новый прорыв. Это означает, что американские солдаты и техника могут постоянно находиться на территории Дании", - сказала политик.

Отметим, 18 декабря США и Финляндия подписали соглашение, предусматривающее укрепление сотрудничества по линии обороны.