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США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве

США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве США и Дания подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 14:45
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве

США и Дания подписали соглашение о двустороннем военном сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на телеканал ТV2, об этом сообщила премьер-министр Дании Метте-Фредериксен.

По ее словам, США и НАТО остаются гарантами безопасности Дани "еще со времен Второй мировой войны".

"Соглашение ознаменовывает новый прорыв. Это означает, что американские солдаты и техника могут постоянно находиться на территории Дании", - сказала политик.

Отметим, 18 декабря США и Финляндия подписали соглашение, предусматривающее укрепление сотрудничества по линии обороны.

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Версия на английском языке Denmark, US reach defence agreement
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