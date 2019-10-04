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США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 млн долларов

США и Черногория подпишут оборонную сделку на 36 млн долларов

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу, что между Соединенными Штатами и Черногорией будет подписана сделка на $36 млн в сфере обороны, которая подразумевает поставку военных автомобилей. 

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС.

США с нетерпением ждут [осуществления] поставок на сумму в $36 млн легких тактических транспортных средств нашему союзнику по НАТО, как только это соглашение будет подписано", - сказал американский госсекретарь.

Согласно информации на странице Помпео в Twitter, 4 октября он провел встречу с президентом Черногории Мило Джукановичем.

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