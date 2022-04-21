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США и Чехия подписали соглашение о сотрудничестве ВПК

США и Чехия подписали соглашение о сотрудничестве ВПК США и Чехия подписали в четверг соглашение о сотрудничестве ВПК своих стран.
Другие страны
21 апреля 2022 г. 23:42
США и Чехия подписали соглашение о сотрудничестве ВПК

США и Чехия подписали в четверг соглашение о сотрудничестве ВПК своих стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подписи под документом поставили глава Пентагона Ллойд Остин и находящаяся здесь с визитом чешский министр обороны Яна Чернохова.

"Данное соглашение значительно облегчит чешским оборонным предприятиям получение заказов из США, что пока блокирует американское законодательство, согласно которому действуют преференции для местных поставщиков", - сообщила журналистам Чернохова.

Стороны также подтвердили намерение в ближайшее время заключить соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Такие договора у США имеются с большинством стран НАТО. Документ будет носить общий характер. Чернохова не поднимала на встрече с Остином выдвинутую ей ранее идею о создании базы американской армии в Чехии.

На переговорах речь шла о модернизации ВС Чехии. Республика заинтересована в получении, в частности, американских истребителей и вертолетов. Остин обещал оказать максимальное содействие в укреплении обороноспособности государства-партнера по НАТО.

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