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США и часть стран СБ ООН назвали пуск КНДР нарушением резолюций Совбеза

США и часть стран СБ ООН назвали пуск КНДР нарушением резолюций Совбеза Последний пуск баллистической ракеты КНДР являлся эскалацией недавних нарушений Пхеньяном резолюций СБ ООН - он направлен на дельнейшую дестабилизацию региона.
Другие страны
5 февраля 2022 г. 03:12
США и часть стран СБ ООН назвали пуск КНДР нарушением резолюций Совбеза

Последний пуск баллистической ракеты КНДР являлся эскалацией недавних нарушений Пхеньяном резолюций СБ ООН - он направлен на дельнейшую дестабилизацию региона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении постпредов, входящих в Совбез США: Албании, Бразилии, Франции, Ирландии, Великобритании, Норвегии, ОАЭ и примкнувшей к ним Японии.

"Запуск КНДР баллистической ракеты средней дальности представляет собой значительную эскалацию недавних нарушений КНДР многочисленных резолюций Совета безопасности, он направлен на дальнейшую дестабилизацию региона. Мы самым решительным образом осуждаем это незаконное действие", - зачитала заявление постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

КНДР произвела в минувшее воскресенье пуск одной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета - 2 тысячи километров.

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