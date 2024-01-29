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США и Британия ввели санкции против 11 человек, связанных с разведкой Ирана

США и Британия ввели санкции против 11 человек, связанных с разведкой Ирана Власти США и Великобритании ввели санкции в отношении 11 человек, которые обвиняются в причастности к преследованию инакомыслящих в интересах иранской разведки.
Другие страны
29 января 2024 г. 20:16
США и Британия ввели санкции против 11 человек, связанных с разведкой Ирана

Власти США и Великобритании ввели санкции в отношении 11 человек, которые обвиняются в причастности к преследованию инакомыслящих в интересах иранской разведки.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"США и Соединенное Королевство сегодня совместно вводят санкции в отношении 11 человек в связи с их причастностью к преступной сети, которая нацеливалась на убийство иностранных диссидентов и противников иранского режима в интересах Министерства разведки Ирана. Лица, в отношении которых сегодня введены санкции, согласно имеющимся данным, связаны с сетью, которая занималась транснациональными репрессиями, включая многочисленные убийства и похищения, и планировала операции в США", - отмечается в документе.

Минюст США и ФБР подготовили обвинения в отношении этих лиц.

В заявлении, опубликованном Министерством финансов США, уточняется, что руководителем этой сети американские власти считают иранского наркоторговца Наджи Шарифи Зиндашти. Эта сеть, причастна к убийствам в ряде стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Канаду и Турцию. Власти США утверждают, что связанные с Зиндашти лица ранее пытались организовать заказные убийства в США людей, бежавших из Ирана.

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Версия на английском языке US, UK impose sanctions against 11 people linked to Iranian intelligence

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