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США и Британия вновь нанесли удар по йеменским хуситам

США и Британия вновь нанесли удар по йеменским хуситам США и Великобритания наносят удары по территории Йемена, которая находится под контролем мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Другие страны
18 января 2024 г. 04:49
США и Британия вновь нанесли удар по йеменским хуситам

США и Великобритания наносят удары по территории Йемена, которая находится под контролем мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Report, об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Ударам, в частности, подверглись провинции Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда

Атакованы, в частности, провинции Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда. По сведениям телеканала Al Hadath, как минимум три удара было нанесено по объектам хуситов в лагере Аль-Карн, расположенном к югу от города Дамар - административного центра одноименной провинции. Взрывы также слышны рядом с аэропортом Ходейды. Информация о возможных жертвах и разрушениях не приводится.

Также о том, что США нанесли новый удар по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" сообщает и телеканал ABC со ссылкой на официальных лиц. Как отмечается, удар стал ответом на участившиеся нападения хуситов на суда в Красном море.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Britaniya Yəməndə husilərə yenidən zərbə endirib

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