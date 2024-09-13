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США и Британия в Нью-Йорке могут объявить о снятии ограничений по ударам вглубь РФ

США и Британия в Нью-Йорке могут объявить о снятии ограничений по ударам вглубь РФ США и Великобритания могут снять ограничения на удары вглубь России.
Другие страны
13 сентября 2024 г. 12:42
США и Британия в Нью-Йорке могут объявить о снятии ограничений по ударам вглубь РФ

США и Великобритания могут снять ограничения на удары вглубь России.

Как передает Report, об этом пишет издание Politico.

Не исключается, что об этом будет заявлено в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

Ранее сообщалось о том, что президент США Джо Байден может снять запрет на использование Украиной британских ракет Storm Shadow. Разрешение США на применение этих ракет необходимо, поскольку они используются в тандеме с американскими системами.

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